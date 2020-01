“Inter, Conte va in Formula 3: Eriksen, Giroud e Young sono i rinforzi che il tecnico vuole subito. In Coppa Italia contro il Cagliari dopo 4 mesi Ranocchia titolare”. Recita così la prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 14 gennaio 2020 in merito al mercato dell’Inter. In taglio alto si parla di Demiral e Zaniolo mentre di spalla si parla di Milan e Torino.