Inter, per l’attacco un’idea low cost che può tornare buona per Conte. E c’è un’altra eventualità

Per Antonio Conte sono due le priorità per rinforzare l’Inter: un centrocampista e una punta. Pinamonti è destinato a partire, Sanchez combatte spesso con infortuni e ha dimostrato di destreggiarsi meglio da trequartista che da seconda punta. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Giroud sembrava esser tornato una possibilità un mese fa, “ma ora il francese si è preso spazio nel Chelsea a suon di gol e prestazioni.

“E allora occhio a un profilo di caratteristiche diverse. Gervinho era stato vicino all’Inter anche a settembre. Ed è un’idea low cost che può tornare buona per Conte. L’attacco merita poi una postilla. Perché il Papu Gomez è un’eventualità che non può essere del tutto esclusa per l’Inter: se davvero l’argentino dovesse liberarsi gratis (o giù di lì) dall’Atalanta, il club di Zhang si iscriverebbe alla corsa”.

(Gazzetta dello Sport)