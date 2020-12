Addio Champions? Si va avanti: Conte, due identikit precisi. Sì Inter: a gennaio arriveranno…

L’uscita prematura dall’Europa non cambierà i piani dell’Inter nel prossimo mercato di gennaio. Questo almeno è quanto riferisce il Corriere dello Sport, secondo cui in vista della prossima sessione arriveranno un vice Lukaku e un centrocampista di rottura. Due identikit precisi fatti da Antonio Conte e che hanno già trovato il favore della dirigenza:

“Non sarà una sessione facile per il tandem Marotta-Ausilio, che dovrà subire le pressioni di Conte per almeno un paio di innesti. L’allenatore leccese, infatti, Champions o non Champions, continua a ritenere che a centrocampo manchi un Kantè, ovvero un mediano con caratteristiche di rottura, e che là davanti ci vorrebbe sempre un vero vice-Lukaku“, si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)