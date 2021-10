In UK – Newcastle, contatti con Conte: l’ex Inter si è mostrato interessato al progetto

Le voci di un possibile ritorno in Premier League di Antonio Conte si fanno sempre più insistenti: l'ex Inter è sulla lista del Newcastle

Conte, infatti, sarebbe ben disposto a tornare in Premier League e si sarebbe mostrato interessato al nuovo progetto Newcastle dopo i primi contatti dei giorni scorsi. Per sposare la causa, Conte sarebbe anche pronto a prendere in mano le sorti della squadra a campionato in corso, in contrasto con quanto fatto filtrare nei mesi scorsi.