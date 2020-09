Inter, il retroscena di Pedullà: “La sua rincorsa da gennaio: Conte, lunga telefonata con…”

Arturo Vidal e l’Inter, un matrimonio che ormai è scritto. Il cileno è ormai prossimo a rescindere il suo contratto con il Barcellona, per poi firmare ufficialmente con il club nerazzurro. Intanto il tecnico Antonio Conte, come svela su Twitter l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, avrebbe già parlato col mediano cileno, sua priorità per il centrocampo: “Conte, lunga telefonata con Vidal. Era la sua rincorsa da gennaio, il Barcellona lo libera, nessuna sorpresa e voglia reciproca di ritrovarsi. Presto”.