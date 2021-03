Inter, rimandato all’estate il colpo sfiorato a gennaio: “Per Conte in cima alle priorità”

L'Inter sta programmando la prossima stagione. E Antonio Conte ha già fatto il suo nome per rinforzare la rosa

Marco Macca

L'Inter vive giorni di sospensione, con vista sul futuro. Al momento, infatti, non si conosce ancora l'evoluzione delle vicende societarie, che potrebbero presto vedere uscire di scena Suning. Il club, comunque, ha il dovere di iniziare a programmare la prossima stagione, che potrebbe anche vedere i nerazzurri ai nastri di partenza della Serie A 2021-22 da campioni d'Italia. Motivo in più per pensare a rinforzi di spessore, per regalare ad Antonio Conte una squadra ancor più competitiva.

In cima alla lista

In quest'ottica, secondo quanto riportato da calciomercato.com, l'allenatore interista avrebbe già fatto a Marotta il suo nome per il centrocampo della prossima stagione: Rodrigo De Paul. L'argentino dell'Udinese, 5 gol e 4 assist finora in campionato, è nel mirino dell'ex ct ormai da più di un anno. Sarebbe potuto arrivare anche a gennaio, qualora Christian Eriksen (ora al centro dei pensieri di Conte) avesse lasciato Milano. Discorso probabilmente rimandato per l'estate, dato che De Paul resta comunque in cima alla lista del tecnico.

Di certo, non sarà facile strapparlo all'Udinese, che per il suo cartellino chiede 35-40 milioni di euro. Ma l'Inter potrà fare leva sulla volontà dello stesso De Paul, che non vede l'ora, dopo anni in provincia, di giocare la Champions League con un grande club.

(Fonte: calciomercato.com)