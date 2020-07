Inter, arriva la cessione eccellente? “Conte ha già messo in chiaro il nome sacrificabile”

L’Inter ha grandi piani in sede di mercato, ma per portare a Milano altri nomi importanti ci sarà probabilmente bisogno di una cessione eccellente. E il cash può arrivare da Lautaro Martinez, sempre corteggiato dal Barcellona, che non ha però pagato la clausola da 111 milioni di euro. Ma, secondo il Corriere dello Sport, Antonio Conte ha in mente altro: “E’ stato fin troppo scontato attribuire il calo di rendimento alla trattativa con il Barcellona. Possibile che l’argentino si aspettasse di vedere definito il suo trasferimento prima della scadenza della clausola di uscita.

Invece, il 7 luglio è passato e, in questi giorni, il presidente blaugrana Bartomeu ha rinviato tutto a stagione conclusa. Meglio, quindi, che Lautaro si metta il cuore in pace e che tenga la testa sgombra, dando il massimo per l’Inter. Poi arriverà il momento delle decisioni. Attenzione, però, perché Conte ha già messo in chiaro con il club che, dipendesse da lui, tratterrebbe l’argentino, sacrificando piuttosto un altro pezzo pregiato come Skriniar, corteggiato dalle due squadre di Manchester“.