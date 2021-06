Conte no, Paratici sì: cosa manca per la chiusura col Tottenham

Gli ultimissimi sviluppi di mercato sul fronte Spurs: l'allenatore ex Inter ha rifiutato mentre il dirigente ex Juve è sempre più vicino

Come riportato da TMW, “Fabio Paratici è oramai a un passo dal diventare il nuovo direttore sportivo del Tottenham. Dopo l'interessamento della Roma - e anche quello del Paris Saint Germain, prima della conferma di Leonardo - nei prossimi giorni le parti troveranno l'accordo per il triennale. Il giorno decisivo dunque non sarà né quello di oggi né di domani, ma entro il weekend arriverà la tanto sospirata fumata bianca, a meno di clamorosi ripensamenti che al momento non sembrano all’orizzonte”, si legge.