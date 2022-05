Conte, dopo Perisic obiettivo Bastoni: “Pressing sull’Inter, ecco il prezzo”

Antonio Conte in pressing sul Tottenham per arrivare ad Alessandro Bastoni, grande obiettivo di mercato degli Spurs

Antonio Conte in pressing sul Tottenham per arrivare ad Alessandro Bastoni , grande obiettivo di mercato degli Spurs. Guarda ancora in casa Inter l’allenatore, che si appresta ad accogliere in rosa l’ormai ex nerazzurro Ivan Perisic e spera di avere a disposizione anche il centrale difensivo. Ne parla oggi Tuttosport nel dettaglio.

“Anche oggi Conte, da allenatore del Tottenham, è molto concentrato sulla sua Inter: ha convinto Ivan Perisic ad accettare la proposta fatta da Fabio Paratici (un biennale a 6 milioni a stagione, esattamente quanto chiedeva il croato: oggi visite mediche e firma) e vuole portare con sé a Londra pure Alessandro Bastoni , altra sua “creatura” ai tempi di Appiano. Il fatto che in questi giorni Paratici sia in Italia, può agevolare un incontro tra le parti, anche se Ausilio, nella sua missione a Parigi per la finale di Champions, ha avuto conferme sul fatto che in Premier molti sono gli estimatori di Bastoni (Chelsea e United si sono accodate al Tottenham). L’Inter valuta il suo gioiello 60 milioni, ovvero quanto necessario per soddisfare gli obiettivi di Suning (il resto arriverà dagli esuberi) perché obiettivo è non sacrificare altri big, in tal senso ogni pensiero corre a Lautaro Martinez, fortemente determinato a restare all’Inter”, si legge.