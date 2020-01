Conte non vuole rischiare: Sanchez indietro, pressing per tornare sul mercato. E l’Inter…

Dopo Eriksen, potrebbe arrivare un altro acquisto dell’Inter sul gong. Il reparto offensivo preoccupa Conte che non ha alternative a Lukake e Lautaro, visto che Esposito è ancora molto giovane e Sanchez non ha dato conferme sulla sua condizione fisica.

“Tutto è (ri)nato dopo la partita con la Fiorentina. Perché Alexis Sanchez ha mostrato di essere ancora indietro sul piano della condizione fisica, dopo l’infortunio di ottobre. E perché in fondo sarebbe innaturale chiedere a Sebastiano Esposito di essere pronto per una seconda parte di stagione ad altezza scudetto. Restare così è un rischio che Conte non vuole correre, con l’idea fissa di lottare fino in fondo su tre competizioni. E così ha riaffrontato con la società il problema, trovando un’apertura per un ultimo tentativo, un cambio di rotta dopo la decisione presa a inizio settimana di chiudere il mercato”, rivela La Gazzetta dello Sport.