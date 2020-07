Conte, pronti i rinforzi. Nomi importanti: “L’Inter potrebbe riuscire a portare a Milano…”

Mentre si addensano le nubi attorno al futuro di Antonio Conte, l’Inter guarda al futuro, per costruire la squadra del 2020-21. Secondo quanto scritto da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, i nerazzurri, in attesa di capire il futuro di Lautaro (per il quale il Barcellona farà sicuramente un altro tentativo), si muoveranno per rinforzarsi in attacco. Dzeko è il nome preferito da Antonio Conte:

“Lautaro-Barcellona non è ancora finita. Il club blaugrana farà sicuramente un tentativo. Il pressing di Messi continua e la volontà è quella di provare a fare l’operazione su altre basi. Il Barcellona sa bene che deve mettere sul piatto della bilancia almeno 80 milioni di euro, più un’eventuale contropartita tecnica. E’ chiaro che poi toccherà anche a Lautaro prendere posizione. Cavani resta un’alternativa ma c’è anche da capire se per Sanchez potrà essere trovato un nuovo accordo con il Manchester United per prolungare il prestito (…) Servirebbe anche un altro attaccante. E tra i nomi da tenere sempre presenti c’è Dzeko. Conte lo voleva gia l’anno scorso e magari stavolta potrebbe essere quella giusta“.

(Fonte: TMW)