Conte: “Vorrei restare all’Inter a lungo. C’è bisogno di capire, lo faremo serenamente”

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport al termine di Inter-Verona, Antonio Conte, visibilmente soddisfatto per uno scudetto ormai a un passo, ha parlato anche di futuro. In particolare, l'allenatore nerazzurro non ha nascosto la sua voglia di restare ancora a lungo a Milano per continuare il ciclo inaugurato sulla panchina interista:

"Partire sempre da zero per poi ricominciare dopo 2-3 anni nuovamente è stancante per un allenatore come me. Quando inizi un lavoro, speri che possa continuare per tanto tempo. Perché i ragazzi sanno cosa vuoi. Sarei contento di poter continuare il lavoro che sto facendo. Detto questo, servirà capire cosa si può fare in maniera molto serena. Anche perché altrimenti diventa difficile la comunicazione con i media. Poi, tutto cade sull'allenatore. Io so benissimo che il mio è un cognome pesante e che porta responsabilità. Devi combattere sempre per vincere. Ma tante volte, negli anni, mi sono trovato a combattere in Champions League con squadre non attrezzate".