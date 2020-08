Sky – Inter-Conte, presto il confronto. La sensazione è che alla fine Antonio deciderà di…

Al termine dell’Europa League, il faccia a faccia tra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter (in primis, con Steven Zhang) ci sarà. Inevitabile, necessario. Ma tutto lascia pensare che, alla fine, l’allenatore possa rimanere sulla panchina nerazzurra. E’ quanto riportato da Sky Sport, che racconta gli umori e la posizione del tecnico interista, impegnato con la squadra nella preparazione della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, in programma lunedì a Dusseldorf.

Il cammino europeo, soprattutto se dovesse concludersi con l’alzata al cielo del trofeo, potrebbe essere un ulteriore stimolo, per lo stesso Conte, per provare l’anno prossimo a vincere a Milano. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, conferma queste sensazioni, ribadendo che comunque, anche alla luce delle pesanti uscite post Atalanta-Inter, un confronto con Zhang sarà comunque importante per decidere il futiro.

(Fonte: Sky Sport)