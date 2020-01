“Conte senza alibi. Gli acquisti di Eriksen, Young e Moses danno all’Inter lo scudetto degli affari invernali. Ora il tecnico non può più nascondersi: ha la squadra per vincere”. Recita così la copertina dell’edizione di sabato 1 febbraio 2020 del Corriere dello Sport. Il quotidiano romano esalta il mercato dei nerazzurri, spiegando come ora Conte abbia una rosa per vincere.