Repubblica – Inter, addio Conte? Probabilmente no. A meno che non abbia la certezza di…

Dopo le dure parole rilasciate ieri, sono in tanti a chiedersi quale sarà ora il futuro di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’allenatore potrebbe anche restare all’Inter. Ecco cosa scrive il sito del quotidiano:

“Conte se ne andrà? Probabilmente no. E in ogni caso dovrà volerlo lui. L’Inter, che già paga lo stipendio a Spalletti, non ha nessuna intenzione di esonerarlo. Marotta peraltro sull’operazione Conte (ingaggiarlo e poi cercare di accontentarlo in tutto) ha investito molto della propria credibilità con la proprietà cinese. L’ex ct, che rimpiange la Premier League, potrebbe salutare se avesse la certezza di avere una panchina pronta in Inghilterra. Improbabile invece che decida di rimanere fermo un anno ancora. Intanto, deve guidare l’Inter in Europa League. La stagione non è finita”.

(Fonte: Repubblica)