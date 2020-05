Inter, la strategia di Conte e Marotta per il futuro di Esposito. GdS: “Quasi sicuramente…”

Il prossimo 2 luglio sarà una data da cerchiare per Sebastiano Esposito: il talento classe 2002 dell’Inter compirà 18 anni, età che gli permetterà di firmare un contratto pluriennale che il club nerazzurro ha già messo nel cassetto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea dell’Inter è quella di cederlo in prestito per la prossima stagione, per farlo giocare con maggiore continuità rispetto a questa annata, con 11 gettoni racimolati finora da Seba e un gol, segnato al Genoa. “Andrà quasi sicuramente in prestito nella prossima stagione. Mettere minuti importanti in Serie A nel serbatoio e riaverlo ad Appiano molto più grande (anche a livello di calcio) è la strategia di Conte e Marotta“, chiosa la Rosea.