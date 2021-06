Fumata nera Conte-Tottenham: “I tre veri motivi dietro il no all’ex Inter”

Emergono nuovi dettagli sulla trattativa tra Conte e il Tottenham che è naufragata nelle scorse ore dopo il no dell'ex tecnico dell'Inter

Antonio Conte può rimanere senza panchina dopo l'addio all'Inter delle scorse settimane. Dall'Inghilterra continuano ad arrivare conferme sul fatto che non sia più un'opzione per la panchina del Tottenham. E dal Times arrivano nuovi dettagli sulle motivazioni in particolare.