Conte-Tottenham, sfida intrigante. Libero: “Via Kane? Tra i sostituti c’è Lukaku”

Antonio Conte e il Tottenham sono sempre più vicini . Il valzer delle panchine ha stravolto l'assetto delle big europee e, al momento, solo gli Spurs restano senza allenatore. Conte "ha ricevuto una prima offerta dalla società inglese che ha in mente un piano ben chiaro per tornare ad alzare un trofeo che manca dal 2008 (Coppa di Lega): ricreare a Londra il tandem vincente della Juve 2011-2014 Conte-Paratici con quest’ultimo che, salutata la Juventus, ha ricevuto tempo fa una proposta come gestore dell’area sportiva degli Spurs", conferma infatti l'edizione odierna di Libero.

Attualmente, però, ci sono alcuni dettagli da limare. Lo scoglio più difficile da sormontare per Conte è l'ingaggio: ballano, infatti, ancora 3 mln da domanda (12) e offerta mentre Paratici attende di conoscere la mossa di Conte prima di prendere la sua decisione. "Certo che il Tottenham non se la passa benissimo sotto l’aspetto economico, tanto che un dispendioso “progetto Conte” può sembrare un azzardo. I londinesi hanno un passivo di circa 1,5 miliardi di euro, anche se gran parte del debito è a lunghissimo termine e dovuto al prestito ottenuto per l’acquisto e la rivoluzione dello stadio White Hart Lane: struttura avveniristica da 62.303 spettatori che, quando tornerà il pubblico sparito a causa della pandemia, prevedibilmente sarà una molla pazzesca per la crescita (oltre alla miniera d’oro dei diritti tv della Premier)", aggiunge poi il quotidiano.