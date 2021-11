Mirror – Conte vuole 3 interisti, uno in particolare: “Vuole metterlo al centro del progetto”

E' la giornata del ritorno in panchina di Antonio Conte, diventato ufficialmente il nuovo manager del Tottenham

E' la giornata del ritorno in panchina di Antonio Conte , diventato ufficialmente il nuovo manager del Tottenham. Il comunicato degli Spurs ha incendiato il mondo del calcio europeo, scatenando già il toto-nomi in vista del prossimo mercato di gennaio. Il Mirror, per esempio, parla di tre giocatori dell'Inter entrati nel mirino dell'ex allenatore nerazzurro: Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic.

In particolare, secondo il quotidiano inglese, il centrocampista croato sarebbe stato inserito in cima alle priorità dallo stesso Conte, pronto a metterlo al centro del suo futuro progetto. Con un contratto in scadenza nel 2022, Brozovic non ha ancora rinnovato il suo contratto con l'Inter. Una situazione che preoccupa i tifosi nerazzurri, e che potrebbe aprire scenari di mercato imprevisti.