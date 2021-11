Conte, occhi su giocatori Inter? Di Marzio: “Facile l’accostamento. Ma per ora…”

L'allenatore ha sposato la causa del Tottenham e al giornalista hanno chiesto che mercato verrà fatto per rinforzare il club inglese

Eva A. Provenzano

Che tipo di mercato sarà quello del Tottenham ora che sulla panchina del club inglese è arrivato Antonio Conte? A Skysport hanno posto questa domanda a Gianluca Di Marzio e il giornalista ha spiegato: «Se ha accettato il progetto degli Spurs, Conte lo ha fatto per essere competitivo il prima possibile. Non so se subito a gennaio o se sarà una campagna di rafforzamento più imponente a giugno nella speranza che la squadra riesca a centrare un piazzamento in Champions».

«Credo che il Tottenham non voglia più prendere giocatori da 15-20 mln, quattro giocatori da 25 ma top. Come Vlahovic. Sicuramente piace, non credo per gennaio, non ci sono stati abboccamenti per il mercato invernale. Poi tutto dipende anche dal futuro di Kane. So che un'altra punta gli Spurs vorrebbero comunque prenderla anche se l'attaccante degli Spurs con il tecnico italiano potrebbe avere una nuova vitalità», ha continuato il giornalista.

-Ci sono giocatori nell'Inter che Conte potrebbe provare a prendere?

Provare si, potrebbe. Ma non ci sono stati per il momento contatti veri e propri. Facile accostare Conte ai suoi ex calciatori.

