Inter, Dimarco: “Felice di aver rinnovato”. E i compagni: “Grazie a te”

Il giocatore è stato in sede per firmare il prolungamento con la società interista: un bel regalo di Natale per lui

Eva A. Provenzano

Federico Dimarco è stato oggi nella sede dell'Inter insieme alla sua famiglia e al suo entourage per rinnovare il suo contratto con la società nerazzurra. Ha firmato fino al 2026. E dopo la capatina negli uffici interisti ha scritto un post sui social per esprimere tutta la sua contentezza per la firma sul contratto prolungato:

«Felice di aver rinnovato il contratto con i colori del mio cuore! Un grazie speciale alla società per la fiducia, ai miei compagni e ai tifosi che ogni giorno mi dimostrano grande affetto!», ha scritto il giocatore ai suoi follower.

E i compagni di squadra hanno applaudito alla notizia: "Complimenti Dimas", la replica di Perisic. "Grazie a te", ha replicato Bastoni perché Federico ha ringraziato tutta la squadra per la fiducia. "Complimenti, fratello mio", ha risposto Skriniar. E pure l'ex Inter, Nainggolan ha sottoscritto: "Te lo meriti".