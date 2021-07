Inter, quali contropartite per Nandez? “Due nomi per convincere il Cagliari”

Secondo La Gazzetta dello Sport, ecco quali potrebbero essere i due nomi che l'Inter ha in mente per chiudere col Cagliari

La Gazzetta dello Sport anticipa un possibile incontro, in settimana, tra Cagliari e Inter per provare a definire il passaggio di Nandez a Milano. Prima però è necessario trovare un'intesa di massima non solo a livello economico ma anche in merito a quali contropartite inserite nell'affare, in quanto il Cagliari valuta l'ex Boca 30 mln di euro. In attesa di chiarire la vicenda Nainggolan, ci sono altre pedine da considerare: "Lucien Agoumé, ad esempio, è il giovane che potrebbe essere girato in Sardegna per abbassare un po’ il prezzo dell’esterno uruguaiano, valutato nel complesso da Giulini circa 30 milioni. Senza scordare Andrea Pinamonti, un’altra preziosa moneta di scambio", conferma infatti la Rosea.