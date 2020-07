Inter, mercato top? “La convergenza Marotta-Ausilio sta creando le condizioni per puntare a…”

Hakimi ha firmato, ora tutto su Sandro Tonali. Il piano dell’Inter sul mercato è chiaro: rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte con talenti per garantire un brillante futuro al club. Lo spiega anche Il Giorno, che interpreta così le ultime dichiarazioni dell’ad Beppe Marotta: “Il tempo per il mercato ci sarà, come ha sottolineato il dirigente, ma la convergenza tra Marotta e Ausilio, che ha già portato a Milano gente come Lukaku ed Eriksen, sta creando le condizioni per puntare a nomi importanti”, si legge.