La Lazio pronta a sacrificare Correa: c’è il prezzo. E l’Inter con Inzaghi…

In caso di arrivo di Maurizio Sarri alla Lazio, può essere sacrificato. Secondo La Gazzetta dello Sport, Joaquin Correa può dire addio ai biancocelesti nella prossima finestra di mercato. Molto dipenderà dalla scelta in panchina del club dopo l’addio di Simone Inzaghi. Servono 30 milioni circa per l’argentino, che ha estimatori in Spagna e in Inghilterra in particolare. Ma occhio anche all’Inter.