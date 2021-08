TMW – Correa in orbita Inter: le novità di oggi dall’allenamento della Lazio

Gli aggiornamenti sul Tucu, tra i giocatori nel mirino della società nerazzurra per rinforzare l'attacco dopo l'addio di Lukaku

Duvan Zapata e Joaquin Correa. Sono questi i due nomi principali per l’attacco dell’Inter, oltre a quello di Edin Dzeko (sempre più vicino ai nerazzurri). Da TMW sono arrivati oggi importanti aggiornamenti sull’argentino della Lazio, valutato tra i 30 e i 40 milioni da Lotito: “Fra i nomi accostati all'Inter per il dopo Lukaku, c'è anche quello di Joaquin Correa. L'argentino è il giocatore che la Lazio potrebbe cedere per finanziare il mercato, ma al momento non ci sono offerte concrete. Il giocatore si sta allenando regolarmente a Formello”, si legge.