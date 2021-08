Correa-Inter? Repubblica svela: “Un club inglese è piombato sul Tucu”

Il quotidiano rivela che una squadra di Premier League si è mossa nelle ultime ore per l'attaccante argentino

Non solo l'Inter- su indicazione di Simone Inzaghi in persona - sulle tracce di Joaquin Correa. L'argentino è sicuramente tra i profili monitorati dalla dirigenza nerazzurra per rinforzare il reparto avanzato, ma non è il solo. Come svelato da La Repubblica, "su Correa è piombato l'Aston Villa". L'Inter osserva con attenzione la situazione: la Lazio chiede circa 30/35 milioni per l'attaccante argentino.