Nuova ipotesi per l'addio di Joaquin Correa in casa Inter: la svela oggi Tuttosport in vista del mercato estivo

Alessandro Cosattini

Non è un mistero che fin qui Joaquin Correa ha deluso le aspettative all’Inter. In questa stagione, ma anche nelle precedenti in nerazzurro. Ecco quanto evidenziato da Tuttosport sul futuro del Tucu, arrivato dalla Lazio per oltre 30 milioni di euro su richiesta di Simone Inzaghi.

“La stagione è stata finora disastrosa anche per Correa, acquistato nell'estate 2021 per circa 33 milioni e ora probabilmente invendibile anche a 15 (più facile che venga prestato con la speranza che si riprenda per essere poi riscattato)”, si legge sul quotidiano.