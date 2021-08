EDICOLA CDS – Correa a Milano, già oggi in campo. Inter e Inzaghi hanno la punta

Si parla dell'arrivo all'Inter di Joaquin Correa sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore

Si parla dell'arrivo all'Inter di Joaquin Correa sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: "Correa a Milano, già oggi in campo. Inter e Inzaghi hanno la punta. L'argentino potrebbe essere convocato per la sfida di Verona".