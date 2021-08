Correa all’Inter dopo Ferragosto? Spunta promessa Lotito: “Rivelata ai compagni”

Trattativa caldissima, Joaquin Correa vede Inter. L'affare dovrebbe concretizzarsi dopo Ferragosto: e spunta una promessa di Lotito

Trattativa caldissima, Joaquin Correa vede Inter . Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, infatti, l'affare per portare l'argentino a Milano dovrebbe concretizzarsi dopo Ferragosto. A tal proposito, scrive il quotidiano, Claudio Lotito, presidente della Lazio, avrebbe promesso al calciatore di lasciarlo partire per circa 30 milioni più bonus:

"Inzaghi lo vuole all'Inter a ogni costo, Joaquin sta spingendo. L'impressione è che si possa arrivare alla fumata bianca dopo Ferragosto, ma Lotito non lo cederà sotto i 30 milioni più bonus. E' la promessa fatta al Tucu e rivelata pure a qualche compagno. Correa si è consultato persino con l'ex biancoceleste e padrino Veron, adesso è convinto di trovare proprio all'Inter le motivazioni che ormai cercava da gennaio. L'agente Lucci non molla la Premier, ma ora è in pressing su Marotta e Lotito".