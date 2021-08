TMW – Inter, trattativa avanzata con Correa: le cifre dell’affare con la Lazio. Si chiude…

Joaquin Correa della Lazio potrebbe presto diventare un nuovo giocatore dell'Inter. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com

Joaquin Correa potrebbe presto diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, i nerazzurri sarebbero in trattativa avanzata con l'entourage del calciatore della Lazio in vista di un accordo. Il club biancoceleste valuta l'argentino circa 30 milioni di euro. Il via libera definitivo dovrebbe arrivare dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea: