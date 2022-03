Il Giornale – L’Inter lascia correre le voci su Dybala, la coppia con Lautaro serve per i sogni

Il Giornale fa il punto sull'interessamento dell'Inter nei confronti di Paulo Dybala, che a giugno andrà in scadenza con la Juve

"L’Inter lascerà correre le voci sull’interessamento, vero o falso che sia. Le fanno gioco. E Dybala avrà tempo per cercare un acquirente. Inutile sventolare il professionismo dei calciatori: non riescono ad esserlo nemmeno con lauti stipendi. Mostrano miglior faccia quando decidono loro di andarsene. Non viceversa. Che poi l’Inter ci azzecchi ad ingaggiare l’argentino è altro fatto. In coppia con Lautaro servirebbe per i sogni, chissà mai per un bingo. Due pesci lessi sono meno saporiti di un pescione al sale: Vlahovic e Lukaku insegnano".