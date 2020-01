Manca un giorno e mezzo al termine del calciomercato invernale e, dal fronte Inter, non sembrano esserci spiragli per un nuovo colpo. Il Corriere della Sera, oltre a sottolineare l’affare Satriano, non esclude un botto finale:

“In teoria si escludono colpi in attacco (dopo aver già effettuato tre acquisti con Young, Moses ed Eriksen, un nuovo innesto non troverebbe spazio nella lista Uefa) ma da qui alle 20 di domani mai dire mai”.