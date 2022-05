CorSera – Accordo Inter-Dybala: cifre e dettagli del contratto. Annuncio dopo che…

Giornata importante in casa Inter perché andrà in scena un incontro tra Zhang, Inzaghi e la dirigenza per pianificare il mercato

Matteo Pifferi

Giornata importante in casa Inter perché andrà in scena un incontro tra Zhang, Inzaghi e la dirigenza per pianificare il mercato. Il Corriere della Sera, però, aggiunge che oggi dovrebbe essere il giorno dell'ufficialità del rinnovo, annuale, di Handanovic.

Il capitolo più intrigante, però, resta Dybala. E, per il Corriere della Sera, l'accordo è stato raggiunto. "L’intesa tra l’Inter e il giocatore è trovata: 4 anni di contratto a 6 milioni l’anno più bonus. L’annuncio arriverà una volta risolti i contratti con Vidal (andrà al Flamengo) e Sanchez atteso in un club spagnolo", specifica il quotidiano. Per i due cileni, 4 mln di buonuscita a testa.