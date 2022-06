CorSera – Dybala, Inter ottimista: ecco la prossima mossa di Marotta

Nonostante la trattativa sia in stand by, il club nerazzurro è ottimista sulla buona riuscita dell'operazione

Dopo aver riportato Lukaku a Milano, l'Inter ha la necessità di sfoltire la rosa. Come sottolinea il Corriere della Sera, il club nerazzurro al momento ha messo in stand by la trattativa con Dybala. "I nerazzurri hanno con gli agenti della Joya un canale preferenziale e, pur impossibilitati a concludere a breve l’affare, continuano a mostrare ottimismo. L’ad Marotta rassicurerà nelle prossime ore l’entourage dell’argentino spiegando che i piani non sono cambiati, ma sarà prima necessario dire addio a Sanchez e privarsi di una punta fra Dzeko e Correa".