CorSera – Hakimi-PSG, siamo ai dettagli: ecco la cifra finale e il piano dell’Inter

Secondo il Corriere della Sera, il passaggio di Achraf Hakimi al PSG è di fatto imminente: ecco la cifra finale

"La prima vittima da sacrificare sull’altare del contenimento dei costi è l’esterno Achraf Hakimi, la cui cessione per 60 milioni al Psg è ai dettagli". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alla possibilità che Hakimi lasci l'Inter. "Il marocchino, reduce da un campionato strepitoso dopo una crescita tattica esponenziale sotto la guida di Antonio Conte, verrà venduto per consentire al club di Steven Zhang di avviarsi a una chiusura del mercato con un attivo tra 90 e 100 milioni", aggiunge poi il quotidiano che evidenzia come sia fondamentale equilibrare i conti e abbattere il costo del lavoro. Secondo il CorSera, potrebbe non bastare l'addio di Hakimi - si vocifera anche di Lautaro Martinez - ma prima si proverà a vendere pezzi meno pregiati.