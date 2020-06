Inter, Corsera: “Lautaro al Barcellona si complica. L’assalto blaugrana può naufragare se…”

Lautaro Martinez e il Barcellona si stanno sensibilmente allontanando nelle ultime ore. Lo conferma anche il Corriere della Sera, che spiega come i catalani avrebbero grande difficoltà ad accontentare la richiesta di 111 milioni dell’Inter, anche a causa della Liga stessa: “Per l’argentino il passaggio al Barcellona potrebbe complicarsi. Le squadre spagnole faticheranno a fare mercato, poiché la Liga ha posto una restrizione non da poco. In sostanza i club potranno acquistare solo dopo aver venduto, reinvestendo solo parte del ricavato. Senza una cospicua parte in cash (90 milioni), l’assalto a Lautaro rischia di naufragare. Nell’attesa se l’argentino ricomincia a marciare come nel girone d’andata può tornare a essere determinante”, si legge.