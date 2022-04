CorSera – Lautaro, nessuna trattativa per la cessione. Le voci di mercato non possono…

Il Toro si candida per una maglia da titolare in vista del derby di Coppa Italia. Sul futuro al momento non c'è nessuna trattativa per la cessione

Gianni Pampinella

Con lo Spezia è entrato a partita in corso ed è stato decisivo. La rabbia per la panchina e per un periodo non semplice, hanno fatto intravedere sprazzi di vero Lautaro contro la squadra di Thiago Motta. Adesso il Toro si candida per una maglia da titolare nel derby di Coppa Italia. "Le voci di mercato e la possibile cessione a fine stagione non possono disturbarlo, semmai devono essere uno stimolo per Lautaro, lusingato dall’interesse delle big europee", sottolinea il Corriere della Sera.

"Al momento non esiste una trattativa, manifestazioni d’interesse sì. L’Atletico Madrid di Simeone resta il principale indiziato, a seguire il Tottenham e, secondo il giornale catalano Sport, il Barcellona sta pensando di rifarsi sotto. Due anni fa il club blaugrana non affondò il colpo, per via della clausola da 111 milioni. L’argentino è uno dei sacrificabili, può partire per circa 60 e 70 milioni".

(Corriere della Sera)