CorSera – Inter, Vidal si complica: ecco il motivo. E Lautaro spera ancora di andare al Barça

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’affare Vidal-Inter ha subito una frenata perché il cileno insiste per ottenere una buonuscita mentre il Barcellona pretende un indennizzo da parte dell’Inter. Intanto gli agenti di Lautaro, ieri, hanno incontrato Ausilio in sede. “Non hanno portato offerte dalla Spagna, ragion per cui il procuratore Beto Yaque dopo aver derubricato il colloquio a «visita di cortesia» ha aggiunto: «Lautaro resta a Milano». In realtà l’attaccante spera ancora di trasferirsi al Barcellona”, il commento del CorSera.