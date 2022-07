CorSera – Skriniar, Inter convinta dal Psg: le cifre. Bremer, l’offerta finale

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la trattativa tra l'Inter e il Psg per Milan Skriniar è alle battute finali. Secondo il quotidiano, tra martedì e mercoledì Beppe Marotta darà il via libera alla cessione del 27enne slovacco: "Convince l’offerta da 65 milioni del Psg. Poi, via all’operazione Bremer: 30 milioni più il prestito di Casadei l’offerta al Toro; affare che potrebbe sbloccarsi in una settimana".