Mercato, il Corsera ripropone un vecchio pallino: “Non è escluso uno scambio Roma-Inter”

C’è chi vive da separato in casa alla Roma: Alessandro Florenzi. Il terzino giallorosso, rientrato dal prestito al Valencia, è solo di passaggio alla capitale e il Corriere della Sera, nella sua edizione romana, ipotizza un possibile ritorno di fiamma dell’Inter: “Florenzi è sul mercato, visto che lo strappo consumato con il tecnico nella scorsa stagione non sembra si possa ricucire, ma finora di offerte che possano soddisfare lui o la Roma non ne sono arrivate.

L’ex capitano vuole solo una squadra di prima fascia, e quello che si avvicina di più alla sua idea per il momento è l’Everton, ma non è escluso che possa finire in uno scambio, magari con l’Inter o la Juventus, che porterebbe anche una iper valutazione con conseguente plusvalenza“, si legge.