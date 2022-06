CorSport sull’Inter: “Dybala-Lautaro-Lukaku insieme ora è possibile: ecco come”

"L'accelerazione su Lukaku ha messo in stand by la trattativa per Dybala, ma un doppio colpo, trattenendo pure Martinez, non va escluso. In certe partite Inzaghi potrebbe così schierare un tridente... da sogno e, al netto della o delle cessioni "pesanti" che arriveranno, una squadra super. Se l'Inter chiuderà il "colpo" Big Rom, prima di sedersi di nuovo al tavolo con Antun dovrà aver chiuso il rapporto con Sanchez (interessa al Marsiglia?) e intavolato una trattativa per cedere (a zero) Dzeko o (riprendendo i soldi spesi) Correa", chiosa il Corriere dello Sport.