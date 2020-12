Diego Costa, possibile futuro in Serie A? Un vecchio sms di Conte ne vieta l’approdo all’Inter

Diego Costa ha rescisso il suo contratto con l’Atletico Madrid e ora è libero fin da subito di scegliere la sua prossima squadra. Oltre all’ipotesi Wolves in Premier e alle sirene orientali, l’attaccante spagnolo potrebbe far comodo anche ad alcuni club di Serie A, ma l’Inter non si muoverà per una precisa ragione:

“In Italia la sua esperienza, la sua cattiveria e il suo modo di giocare potrebbero far comodo a diverse squadre di vertice. La questione ingaggio resta ovviamente sul tavolo, ma potrebbe essere affrontata con un’adeguata architettura finanziaria. Sembra difficile pensarlo all’Inter, visto che al Chelsea con Antonio Conte la relazione finì in frantumi, con un sms a Costa di Conte che gli annunciava che non avrebbe più giocato vestito di blu. Un messaggino quello che provocò pesanti reazioni a catena con coinvolgimenti di avvocati e commercialisti. Per Milan e Juve sarebbe una soluzione per il breve periodo: ora e subito, puntello per obiettivi da raggiungere in questi primi mesi dell’anno. Sempre rischioso, soprattutto a livello economico, però il fine potrebbe giustificare il mezzo e indurre a farci un pensiero”, spiega Gazzetta.it.