Coutinho, Inter al lavoro per il “clamoroso ritorno”: le condizioni. E Marotta ha un altro sogno top

E’ ormai un grande intreccio di mercato l’asse formatosi tra l’Inter e il Barcellona. E’ ormai storia nota la disperata volontà dei catalani di portare Lautaro Martinez al Camp Nou e metterlo al fianco di Leo Messi. Ma il club nerazzurro, quando si tratta di cessioni, è un osso duro con cui fare affari: l’ultima ipotesi sarebbe quella di inserire Philippe Coutinho, centrocampista oggi in prestito al Bayern Monaco, come contropartita nell’operazione Martinez. Ciò, scrive Tuttosport, permetterebbe ad Antonio Conte di iniziare a lavorare sul modulo che l’ha reso grande al Chelsea: il 3-4-2-1, con Eriksen e, appunto, Coutinho, dietro Lukaku.

“Se il Barcellona, dopo aver magari rinnovato il contratto al brasiliano fino al 2024, accettasse di prestarlo per due anni con un diritto/obbligo di riscatto intorno ai 45-50 milioni (sempre per non mettere a bilancio una minusvalenza), ecco che potrebbero aprirsi le strade per un clamoroso ritorno a Milano del fantasista della Seleçao”, scrive Tuttosport. Marotta continua a sognare un altro top del Barcellona, ovvero il centrocampista classe ’97 Arthur: ma il nome di Coutinho si fa sempre più insistente in queste ore in orbita Inter.