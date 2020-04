CM – Ipotesi Coutinho per l’Inter? E’ arrivata la decisione di Conte: ecco i dettagli

Nei giorni scorsi il nome di Philippe Coutinho è stato accostato all’Italia e specialmente all’Inter perché il Barcellona, detentore del cartellino, potrebbe tentare di inserirlo come parziale contropartita per arrivare a Lautaro Martinez.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è infatti molto probabile che Coutinho torni al Barcellona dopo il prestito al Bayern ma il suo futuro potrebbe non essere in Italia. “Conte al momento ha fatto altri nomi alla dirigenza; per l’Inter non è una prima scelta”, chiosa calciomercato.com.