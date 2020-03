Inter, Coutinho prepara già ora l’addio da Barcellona. E la sua ultima mossa non lascia dubbi

E’ appena cominciata la lunga soap opera di mercato che coinvolgerà Philippe Coutinho. Il trequartista brasiliano, oggi in prestito al Bayern Monaco dal Barcellona, sa già che il suo futuro non sarà in Baviera, con il club tedesco che non ha intenzione di tirare fuori un grosso esborso per trattenerlo. Ecco perché presto tornerà in Catalogna, uno scenario che non gli piace per nulla: ecco perché, scrive AS, il giocatore si sarebbe già offerto al Chelsea, nonostante non abbia ancora certezze su cosa avverrà in estate.

Il grosso problema è però l’elevato costo del suo cartellino: il Barcellona ha speso 160 milioni per lui e spera di recuperare una buona parte dell’investimento con la sua cessione. Ma i club interessati al brasiliano, soprattutto in Inghilterra, per ora non hanno intenzione di andare oltre ad un prestito: formula infattibile proprio a causa del prezzo di Coutinho. Negli ultimi giorni è trapelato un forte interesse dell’Inter nei suoi confronti, con Piero Ausilio che sogna un suo ritorno: che possa entrare dunque nell’eventuale trattativa per Lautaro Martinez?