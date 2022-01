Criscitiello: “Confermo Gosens-Inter, ma c’è anche Bernardeschi. Obiettivo per l’estate”

Intervenuto come ospite a Tutti Convocati, Michele Criscitiello ha fatto il punto sulle possibili mosse dell'Inter

Intervenuto come ospite a Tutti Convocati, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, oltre a commentare il prossimo trasferimento di Vlahovic alla Juventus ha anche fatto il punto sulle possibili mosse dell'Inter :

"Dybala è una partita su un altro tavolo. Morata va via subito con l'arrivo di Vlahovic. Inter su Gosens? Confermo, preme per lui e l'Atalanta è seduta al tavolo. Bernardeschi obiettivo in estate".