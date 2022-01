Criscitiello: “Inter, mercato intelligente. Ma c’è un punto di domanda”

Nel suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello ha elogiato il mercato dell'Inter, che ha portato alla corte di Inzaghi Gosens e Caicedo

"L'Inter doveva stare ferma, invece, ha fatto un mercato intelligente. Tutto dipenderà da come si riprenderà Gosens che non vede il campo da tanto tempo e le condizioni restano un punto di domanda. Caicedo sarà utile visti i tanti impegni e Inzaghi sarà bravo a sfruttarlo come già accaduto alla Lazio. Marotta si è fatto trovare pronto e alla prima occasione l'ha messa dentro".