TS – Inter, sbagliato parlare di crisi. E c’è già un’indicazione per il mercato di gennaio

“Mister pensaci tu. E’ in momenti come quello attuale dell’Inter, dunque di difficoltà – sarebbe sbagliato parlare di crisi -, che c’è bisogno dell’apporto dei migliori, di un guizzo, di idee che aiutino a trovare le soluzioni giuste per rimettersi in carreggiata e svoltare”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito al post-derby in casa Inter. La partita con il Milan ha evidenziato poco equilibrio in una squadra che ha creato tanto ma poi non è riuscita a concretizzare e che, al contrario, ha concesso praterie agli avversari, subendo due gol in avvio. La scelta di Conte è stata molto importante e pesante dal punto di vista economico: “Nessuno si aspetta che Conte, solo per il bonifico che riceve mensilmente, vinca le gare da solo, ma è chiaro che il pianeta Inter a lui si affidi completamente”, commenta Tuttosport.

STEP IN AVANTI – Dopo l’incontro di Villa Bellini del 25 agosto, tecnico e società hanno fissato gli obiettivi di mercato. Conte avrebbe gradito Kanté e un esterno tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri ma la rosa dell’Inter è migliorata. “Indubbiamente, se ci sarà qualche uscita – vedi Vecino – e se la squadra si qualificherà alla seconda fase della Champions, a gennaio la società tornerà sul mercato per puntellare l’organico, ma fino a qual momento, Conte dovrà fare col materiale a disposizione e cercare di ottenere il massimo”, conferma il quotidiano.