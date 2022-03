CM – Inter, la crisi di Lautaro può cambiare il mercato: lo scenario

Prosegue il digiuno di Lautaro Martinez in casa Inter. Attenzione a uno scenario in chiave mercato che riguarda l’argentino

Prosegue il digiuno di Lautaro Martinez in casa Inter. Non arrivano i gol e il Toro delude anche a livello di prestazioni, soprattutto ieri nel derby di Coppa Italia. Attenzione dunque a uno scenario in chiave mercato che riguarda l’argentino, di cui parla oggi Calciomercato.com: “Il momento negativo di Lautaro Martinez rischia di complicare la corsa scudetto dell'Inter ma anche i piani di mercato. Ausilio e Marotta sono pronti ad ascoltare offerte per l'argentino in estate, ma le prestazioni negative che sta mettendo in vetrina il giocatore rischiano di abbassare la valutazione”, si legge.