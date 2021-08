Sky – Juve, Ronaldo verso l’addio: lascia la Continassa, niente allenamento

Il portoghese è sempre più vicino a dire addio al club bianconero: sono ore caldissime per il futuro di CR7

Cristiano Ronaldo è sempre più lontano dalla Juventus. Oggi il portoghese è arrivato alla Continassa verso le 9.20, ma ha lasciato il centro sportivo dei bianconeri pochi minuti dopo l’inizio dell’allenamento in programma alle 10.45. Come riportato da Sky Sport, attorno alle 10.50 il portoghese ha abbandonato la Continassa: non prenderà parte alla seduta. Lo aspetta il Manchester City, che sta lavorando in queste ore per chiudere l'operazione con la Juve.